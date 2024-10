Taču "Delfi" rakstījām ne tikai par to. Tā kā ik nedēļu publicējam ap 500 rakstu, šeit mūsu redaktori piedāvā izlasi ar labākajiem, svarīgākajiem un interesantākajiem šīs nedēļas rakstiem, kurus veidojuši "Delfi" žurnālisti.

Iesaka "Delfi" nacionālo ziņu nodaļas redaktore Marta Sondare:

Šonedēļ daļu sabiedrības pārsteidza mākslīgā intelekta ģenerēta kailfoto publicēšana internetā. Pārsteidza arī mani, jo kādam tā likās laba ideja – ne tikai uzģenerēt bildi, bet arī to publicēt. Bet pāris dienas vēlāk mani vēl vairāk pārsteidza iestāžu bezzobainība un atbildības novelšana no saviem pleciem tā vietā rīkotos jau šobrīd, lai šādi gadījumi neatkārtotos. Kolēģis Kārlis Arājs šonedēļ par šo raksta vairāk:

Tas, ka ar demogrāfiju Latvijā ir slikti un nākotnē būs vēl sliktāk, zina teju ikviens. Taču ko darīt, lai to vērstu par labu? Valstij ir radies jauns plāns, kuru šonedēļ pētīja kolēģe Katrīna Žukova-Zalāne.

Iesaka "Delfi" Analīzes un stāstniecības nodaļas redaktors Andris Kārkluvalks

Kad žurnālists sāk strādāt pie raksta, ne vienmēr viņš zina, kur stāsts viņu aizvedīs. Šoreiz tā sanāca kolēģei Baibai Krastiņai, šķetinot, kas notiks ar populārās ēdināšanas iestādes "Lido" līdzīpašnieka Gunāra Ķirsona jaunā koncepta kafejnīcu "Cherry Fix". Liela daļa lasītāju to noteikti pamanījuši kafejnīcas centrālās lokācijas dēļ Tērbatas un Merķeļa ielas stūrī. Pēc divu gadu darbības gan šobrīd kafejnīca slēgta. Kamēr Ķirsons teica, ka uzņēmums nav spējis vienoties ar Rīgas domi par kafejnīcas piebūvi, tikmēr Rīgas dome, kur kolēģe vērsās, lai uzzinātu vairāk, atklāja, ka stikla terase nemaz nav saskaņota. Ko tas nozīmē uzņēmuma tālākajai nākotnei, lasiet rakstā:

Iesaka "Delfi Life" redaktore Lelde Lūse:

Neatkarīgi no tā, vai piederi pie cilvēku grupas, kas tic paranormālām parādībām, vai tieši otrādi – esi visai skeptisks šajā jautājumā, būs interesanti iepazīties ar stāstu par kādu rančo ASV, kas tiek dēvēts par visu paranormālo notikumu centru. Par attālo un milzīgo rančo "Skinwalker Ranch" Jūtas štatā tiek filmēts arī populārs realitātes šovs. Tiesa, lai arī fanu apziņā nostiprinājies uzskats, ka dīvainības tur notikušas jau vairāk nekā pusgadsimtu, patiesībā tās "sākās" vien 90. gadu vidū. To, kādi pierādījumi paranormālām aktivitātēm īsti atklāti dažādos visai dārgos pētījumos, skaidro "Campus" redaktors Edžus Miķelsons.

Vai TV šovi spēj mainīt dzīves? "Caur ērkšķiem uz…" 3. sezonas dalībnieces Lailas Balinas dzīve pēc šova no jauna iekrita bezdibenī, taču vēlāk viņa spēja sevi saņemt rokās. No smagas alkohola atkarības, kuras dēļ viņa vairākkārt arī nonākusi Strenču psihoneiroloģiskajā slimnīcā, nu Laila ar stiprajiem dzērieniem ir uz "jūs". Ar sievieti par dažādajiem dzīves līkločiem sarunājās žurnāliste Krista Marta Kundrate.

Iesaka "Delfi TV" galvenais producents Aigars Lazdiņš:

Alinai Lastovskai šonedēļ padevusies patiešām spēcīga intervija ar nesen no Krievijas katorgas atbrīvoto Krimas tatāru līderi Narimanu Dželjalu. Ja kādam liekas, ka mīļā miera vārdā varētu jau atdot Krievijai daļu Ukrainas, tad noskatieties – Dželjals lieliski paskaidro, ka miera nebūs ne pasaulei, ne, vēl jo mazāk, tiem nabaga cilvēkiem, kuri paliks ieslodzīti "tautu cietumā".

No pavisam globālām uz pavisam lokālām sāpēm – pirms nedēļas kautiņš izcēlās ūdenspolo treniņā Inčukalnā. Cieta vispirms 13 gadus vecs zēns, pēcāk – viņa 37 gadus vecais pāridarītājs. Varētu šķist – kas tur liels, gadās visādi. Jā, tiešām gadās, bet šis incidents visai labi izgaismo gadu desmitiem ievilkušos robus pašmāju sporta regulējumā. Trenerim nav sertifikāta, trenēties kopā ļauj bērniem ar rūdītiem "mužikiem", treniņu organizētājs pat izmests no attiecīgā sporta federācijas. Bet tas nekas – pašvaldība par šādām "formalitātēm" ne ausi neceļ līdz nesākas skandāls. Kādēļ tas iespējams – Uldis Strautmanis ļoti labi paanalizēja šonedēļas raidījumā "Aizmugure" kopā ar diviem no Latvijā zinošākajiem cilvēkiem par šo tēmu.