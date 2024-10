"Man joprojām ir pārliecība, ka šīs nodokļu izmaiņas būs tās, kas tomēr stimulēs privāto patēriņu, līdz ar to uzturēs to izaugsmes līmeni," piekrīt "Progresīvie" Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs . Tajā pašā laikā viņš nebūs pārsteigts, ja nākamā gada pirmajā pusē izaugsmes prognozes tomēr būs jākoriģē uz leju.

Savukārt kritiku par budžetu "de facto" netaupa opozīcija. "Tas atgādina tādu līdz maksimumam piepūstu bumbu. To nenoliedz ne ierēdņi, ne ministrs. Tur nav vairāk rezerves. Tur ir līdz beidzamajam izsmelts deficīts, cik nu mēs varam ieiet. Tur ir katram, cik nu varēts, iedotas dāvanas. Un, ja šobrīd pēkšņi rodas kritums, tad tā bumba var vienkārši sprāgt," uzskata budžeta komisijas deputāts Māris Kučinskis (AS).

"Ja ekonomikas lēnākas izaugsmes rezultātā, mēs pārsniegsim 3%, tad to mēs varēsim Eiropas Savienībai pamatot, to mēs arī kredītreitingu aģentūrām varēsim pamatot, jo tie ir apstākļi, kas nav atkarīgi no mūsu lēmumiem. Tā ir kopumā ekonomikas attīstība, un mēs kā ļoti atvērta ekonomika, mēs esam atkarīgi no pasaules no vējiem, kādi pūš, un to mēs ietekmēt nevaram. Bet izdevumu pieaugumu mēs varam ietekmēt," atzīmē Sakss.