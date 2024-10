Viesturs Ķerus pauž bažas arī par to, ka ZM par samazinātiem galvenās cirtes caurmēriem šobrīd iet pa to pašu ceļu, kurš iepriekš beidzās Satversmes tiesā. "Tādā ļoti viltīgā veidā ZM ir atnākusi arī atpakaļ pie tiem pašiem samazinātiem caurmēriem, ko mēs sekmīgi apstrīdējām Satversmes tiesā. ZM gan nav vienkārši grozījusi to, ka varētu cirst tievākus kokus, bet te ir viena no lietām, kas slēpjas meža inventerizācijas noteikumos, tātad – meža valsts reģistrā pieļaujamā novirze informācijai par meža caurmēru ir 20%, kas lielākoties nozīmē, ka tas samazinātais caurmērs būs kļūdas robežās no tā, kas ir šobrīd atļautais."