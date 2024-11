Taču no viņa teiktā var noprast, ka īsti apmierināts ar esošo situāciju viņš nav. Uz jautājumu, vai sabiedrisko darbu ietvaros, piemēram, ir atļauts vākt materiālus grāmatai, kura nākotnē sodītajam var ļaut nopelnīt, dienesta priekšnieks atbild šādi: "Ir jābūt citai rutīnai viņa dzīvē, jo, ja viņš turpina darīt visu to pašu, ko darīja pirms sabiedriskajiem darbiem, un uzskata, ka tādā veidā viņš ir izvairījies no kriminālsoda, ka viņš dara to pašu, ko darītu bez sabiedriskajiem darbiem, tas nozīmē, ka kaut kas nav kārtībā, un tie sabiedriskie darbi nav konkrētajā gadījumā cilvēkam piemēroti."