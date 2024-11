Viņa gan stāstīja, ka LTV darbinieku tikšanās ar topošajiem valdes locekļiem bijusi "diezgan skarba", proti, viņiem uzdoti ļoti tieši, konkrēti un asi jautājumi. "Es būtu bijusi priecīgāka, ja potenciālie valdes locekļi būtu vairāk sagatavojušies, pārdomājuši, ko teikt kolektīvam, līdz ar to dažs no valdes potenciālajiem locekļiem varbūt neatstāja tik labu iespaidu, kādu gribētos redzēt no cilvēkiem, kas nāk uz šādiem amatiem," pauda Cāne-Ķīle.