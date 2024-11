Mednis sestdien paša vadītās "Āgenskalna klīnikas" kontā "Facebook" rakstīja, ka, atnākot uz darbu, lai sāktu strādāt ar pacientiem, viņu pie kabineta ārdurvīm "sagaidīja pārsteigums – tāds bariņš visai jauku dāmu. Kopskaitā četras. Kā izrādījās, tad puse ir no VID. Otra puse no Vajāšanas inspekcijas".

"Tā mēs tur pusotru stundu ņēmāmies. Visai aizraujošs pasākums. Esot plānveida pārbaude. Kā tad. Vismaz padsmit gadus nevajadzēja, tagad pēkšņi... Tāpat kā kovidlaikā pēc runām par Ivermektīnu un atļaušanos kritizēt to, kas notiek valstī. Sava veida mutes aizbāšana. Interesanti, kas būs nākamais solis?", rakstīja Mednis. "Šis fakts tikai liecina par to, cik ļoti trāpīju sistēmai un atsevišķiem darboņiem ar savu apņemšanos aizstāvēt divas mazas, burvīgas meitenītes un viņu vecākus," viņš lēsa, turpinot, ka "ar iesniegumiem Valsts policijai uzsākt kriminālprocesu nogāja greizi – to neierosināja, jo nav par ko, nolēma ķerties pie smagās artilērijas – VID. Jo tie gan jau kaut ko atradīs. Visiem var atrast.".