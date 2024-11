Deputāta ētikas pārkāpuma lieta pret Kiršteinu tika ierosināta pēc iesnieguma, ko sagatavoja Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa (ZZS), viņas biedres Zanda Kalniņa-Lukaševica (JV) un Antoņina Ņenaševa (P), kā arī Saeimas sekretārs Edvards Smiltēns (AS) un viņa biedrs Jānis Grasbergs (NA).

Tajā Saeimas prezidijs norāda uz Kiršteina izteikumiem 10. oktobrī notikušajā Saeimas sēdē, kad deputāti debatēja par grozījumiem Pašvaldības domes vēlēšanu likumā, proti, par partijas "Progresīvie" priekšlikumu atļaut pašvaldību vēlēšanās piedalīties no 16 gadu vecuma. Patlaban likums to ļauj no 18 gadu vecuma. Tiesa, Saeimas vairākums "Progresīvo" priekšlikumu noraidīja.