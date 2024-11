Uzklausot aizsardzības ministra Andra Sprūda (P) atbildes uz deputātu jautājumiem par ministra lomu un atbildību, opozīcijā esošais politiskais spēks " Apvienotais saraksts " (AS) neguva pārliecību par Sprūda spējām vadīt nozari, tāpēc AS prasa Ministru prezidentei Evikai Siliņai (JV) nomainīt aizsardzības ministru.

AS portālu "Delfi" informēja, ka ministrs nespēja atzīt nepatiesas un pretrunīgas informācijas sniegšanu Gaigalavā nokritušā Krievijas kaujas drona lietā. AS deputātu ieskatā, melošana ir nepieņemama un grauj uzticību valsts pārvaldei un jo īpaši Latvijas bruņotajiem spēkiem. Ministram jāuzņemas par to pilna atbildība.