Paziņojumu medijiem "Progresīvie" izplatījuši dienu pēc tam, kad opozīcijā esošais politiskais spēks " Apvienotais saraksts " (AS) nāca klajā ar aicinājumu Ministru prezidentei Evikai Siliņai (JV) nomainīt aizsardzības ministru Andri Sprūdu (P).

"Progresīvie" paziņojumā medijiem atgādina, ka trešdien, 6. novembrī, Sprūds tikās ar AS frakciju, lai sniegtu atbildes deputātiem par Latvijas teritorijā ielidojošo dronu, militārās tēlniecības kompozīciju un citiem ar nozari saistītiem jautājumiem.

Pēc politiskā spēka sniegtās informācijas, aizsardzības ministrs sniedza detalizētas atbildes uz katru AS frakcijas deputātu jautājumu. Ministrs sniedza skaidrojumu par drona incidentu un jau veiktajiem pilnveidojumiem, kā arī norādīja, ka mērķtiecīgi tiek ieviesta slāņveida pretgaisa aizsardzība.

Tāpat ministrs AS sniedza precīzas atbildes attiecībā uz finanšu uzraudzību politiskajā līmenī, norādot, ka šobrīd tiek veikts būvniecības programmas audits un uzraudzības kritēriji tiek pārskatīti. Papildus, ministrs sniedza savu redzējumu par nozares finansējumu ilgtermiņā un militārās industrijas attīstību.

""Progresīvie" respektē AS tiesības pieprasīt ministra demisiju, tomēr retorika, kas atspoguļojas AS paziņojumā pēc tikšanās ar ministru nepamatoti grauj uzticību nozarei. Šajos ģeopolitiskajos apstākļos valsts aizsardzības stiprināšana ir svarīgākais pienākums ne tikai valdībai, bet arī Saeimai. AS frakcijas centieni diskreditēt nozari nav vērtējami kā valstiski," pauž koalīcijā esošais politiskais spēks.