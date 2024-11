Trešo gadu pēc kārtas Latvijas jaunieši vecumā no 16 līdz 24 gadiem tiek aicināti pieteikties un reģistrēt savu dalību kibervides sacensībās "KiberPlēsis", ko rīko kiberdrošības uzņēmums "Cyber Circle". Kā informē organizatori, sacensību dalībniekiem būs iespēja izaicināt savas IT prasmes, portāls "Delfi" uzzināja informācijas tehnoloģiju (IT) drošības incidentu novēršanas institūcijā "Cert.lv".