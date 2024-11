Konkursā izvēlētais LSM valdes loceklis tehnoloģiju pārvaldības jautājumos Ivars Šulcs publiski paziņoja par izstāšanos no procesa pēc tam, kad topošā valdes priekšsēdētāja Baiba Zūzena pauda skepsi par spēju ar viņu sastrādāties. Šulcs "de facto" pauda uzskatu, ka Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (SEPLP) bijusi pārāk pasīva šo domstarpību risināšanā.

Pirmdienas, 4. novembra, rītā LTV kafejnīcā kopā sanāca visi trīs SEPLP locekļi un pieci uz LSM valdi atlasītie kandidāti: valdes priekšsēdētājas amata pretendente, kādreizējā TV3 vadītāja Baiba Zūzena, par programmu un pakalpojumu attīstību kā atbildīgā izvirzītā Ieva Aile, kas šobrīd strādā Latvijas Radio valdē, finansiste Inese Tanne, personāla pārvaldības speciāliste Ilze Ogle un tehnoloģiju pārvaldības pozīcijai SEPLP izvēlētais Ivars Šulcs, kurš ilgus gadus bija IT uzņēmuma "Capital" valdes loceklis.

Tā bija otrā reize, kad potenciālie LSM valdes locekļi tikās visi kopā, un pirmā, kad viņiem kā topošai komandai bija jāparādās publiski. Tikšanās ar LTV darbiniekiem, kā nereti izrādījies arī iepriekš, nav vien formalitāte valdes locekļu kandidātu ceļā uz apstiprināšanu. Šoreiz tā izrādījās liktenīga Šulcam, kurš acīmredzami nebija gatavs šādai, paša vārdiem, "pratināšanai". To pēc tikšanās neslēpa arī Zūzena, kura pauda šaubas par spēju ar Šulcu sastrādāties, par ko jau pirmdien uzzināja arī SEPLP.

Līdz ar to jau pirmdienas vakarā Šulcs bija izlēmis, ka atsauks savu kandidatūru. Jau nākamajā dienā viņš to izdarīja, turklāt maksimāli publiski: Latvijas Radio ēterā, piedaloties raidījumā "Krustpunktā" kopā ar pārējiem LSM valdes kandidātiem. Šulcs ne vien atkāpās, bet arī publiski aicināja sludināt jaunu konkursu uz konkrēto valdes locekļa amatu, jo ar otro finālistu Zūzena esot sadarbojusies vairākos biznesa projektos.

Vekteris sarunā ar raidījumu uzsvēra, ka šobrīd viņam nekādu personīgu interešu komerctelevīzijās neesot: daļas viņš ir pārdevis jau pirms pāris gadiem. Publiskās diskusijās, kurās sadūrās sabiedriskās un privāto televīziju intereses, Vekteris aizstāvējis komercsektoru, jo tāds esot bijis viņa darbs: "Nenoliedzami, ka, ejot uz Saeimas komisijām, sekojot līdzi likumu izmaiņām, es klātesošs esmu bijis arī tam, kā sabiedriskais medijs ir attīstījies un pilnveidojies. (..) Par mediju ekosistēmu – šobrīd tā ir vienota, un noteikti ir valstiski jādomā gan par to, lai ir neatkarīgs, spēcīgs sabiedriskais medijs, gan arī lai komercmediji būtu spēcīgi. Es tomēr uzsvērtu šo nepieciešamo dialogu un noteikti man būtu svarīgi, lai mediju vide kopumā stiprinās. Bet šajā gadījumā, ja es strādāju sabiedriskajā medijā, tad šī sabiedriskā medija funkcijas, prioritātes man ir prioritāras."

Zūzena, kas publiski kritiski izteicās par Šulcu, sarunā ar "de facto" atzīst, ka ar Vekteri redz iespēju sastrādāties, tomēr viņa gribētu uzzināt, kāda ir kandidāta vīzija par LSM tehnoloģisko attīstību. Vektera pavisam nesenās saites ar komercmedijiem Zūzena, kura pati no šī sektora aizgāja pirms pieciem gadiem, komentē šādi: "Tam ir gan plusi, gan mīnusi. Atgriezīšos pie savas iepriekšējās tēzes – Latvija ir maza valsts, un mēs esam tādā vai citādā situācijā tikušies gan ar politiķiem, gan ar dažādiem industrijā iesaistītiem cilvēkiem. Reputācijas izvērtēšana bija, manuprāt, deleģēta atlases kompānijai."

Pašai Zūzenai periodā pēc publiskas nominēšanas visvairāk nācās taisnoties par atalgojuma politiku laikā, kad viņa ieņēma vadošus amatus mediju koncernā "MTG Latvia", kur, piemēram, gan operatoriem, gan reportieriem darba līgumu vietā bijuši slēgti gan autorlīgumi, gan ziņu pakalpojumi iepirkti no žurnālistu dibinātiem mikrouzņēmumiem. Piemēram, LTV operators un arodbiedrības pārstāvis Ivo Ržepickis sapulces laikā viņai vaicāja, "vai tas, iespējams, var sagaidīt mūs šeit nākotnē, respektīvi, uzņēmumu līgumu noslēgšana". Zūzena šāda modeļa ieviešanu LSM noliedza.

Sapulces laikā daudz jautājumu bija arī SEPLP pārstāvjiem, kuriem nācās gan aizstāvēt lēmumu par Šulca virzīšanu, gan skaidrot, kāpēc vienā no pozīcijām tiek virzīta kandidāte, kas pēc punktiem palika otrajā vietā. "de facto" zināms, ka runa ir par Ievu Aili.

Vai tas, ka LSM valdē nonākusi tieši Latvijas Radio pārstāve, nevarētu būt SEPLP reveranss medijam, kura darbinieki vairākkārt publiski pauda bažas par sabiedrisko mediju apvienošanu, interesējies raidījums. Aile uz to atbildējusi šādi: "Ja jūs konceptuāli prasāt, vai būtu pareizi, ka kāds apvienotā medija valdē ir ar zināšanām no iepriekšējā perioda, tad mana pārliecība ir, ka jā. Tā pēctecība kaut kādā mērā ir jānodod, jo tas palīdzēs jaunajai valdei ātrāk strādāt pie konkrētām lietām un iedos daudz plašāku "bekgraundu" par to, kas ir iepriekš noticis, lai saprastu virzienus, kur iet uz priekšu. Es nedomāju, ka tā ir slikta lieta."