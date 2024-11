Valsts kontrolē skaidroja, ka emisijas kvotu izsolīšanas instruments ir līdzekļi, kas iegūti no Latvijai piešķirto emisijas kvotu izsolīšanas un kuri ir novirzāmi pasākumiem klimata mērķu sasniegšanas veicināšanai. Emisijas kvota ir pieļāvums emitēt SEG, ko uzņēmumiem un valstīm piešķir Eiropas Savienība , lai ierobežotu emisijas un cīnītos pret klimata pārmaiņām.

Neefektīvi konkursi

Turklāt arī turpmākie no EKII līdzekļiem līdzfinansējamie pasākumi Klimata un enerģētikas ministrijas (KEM) 2024. gadā aktualizētajā Nacionālajā enerģētikas un klimata plānā ir noteikti bez to izmaksu efektivitātes izvērtējuma.

Līdzekļi netiek savlaicīgi izmantoti

Revīzijā teikts, ka līdz 2023. gada beigām Latvijā no pieejamā EKII finansējuma – 489 miljoni eiro – ir izlietoti tikai 34% jeb 169 miljoni eiro. Valsts kontrole uzsver, ka ātrāka SEG emisijas samazinošu pasākumu īstenošana ir izmaksu efektīvāka, tomēr EKII finansējums tiek izmantots tikai četru līdz sešu gadu laikā pēc tā saņemšanas.

Valsts kontroles aplēses liecina, ka, ilgstoši neizmantojot pieejamo EKII finansējumu, līdz 2023. gada beigām tā vērtība ir samazinājusies jau par 70 miljoniem eiro. Tādējādi nav izmantota iespēja īstenot pasākumus, kas SEG emisijas samazinātu vidēji par 9012 tonnām gadā. Turklāt tikai 86 miljoni eiro jeb 51 % no izlietotā EKII finansējuma ir izmantots SEG emisiju samazinošu pasākumu īstenošanai, bet 76 miljoni eiro jeb 45 % – izmantots atbalstam elektroenerģijas galalietotājiem – pasākumam, kas nav radījis SEG emisiju samazināšanos.

KEM ir norādījusi uz ierobežotu kapacitāti jaunu projektu konkursu sagatavošanai, kas kavē EKII finansējuma izlietošanu. Tomēr Valsts kontrole uzsver, ka tā nav piedāvājusi nozaru ministrijām iespēju izmantot pieejamo EKII finansējumu un iesaistīties, lai arī tās ir norādījušas uz finansējuma nepieciešamību un gatavību iesaistīties jaunu projektu konkursu nolikumu izstrādē par to atbildībā esošajām jomām.

Rezultatīvie rādītāji nemainās

Neskatoties uz to, ka EKII finansējuma izlietojuma līmenis Latvijā ir četras reizes zemāks nekā Eiropas Savienības dalībvalstīs kopumā, EKII administrēšanas izdevumi pēdējos gados ir pieauguši – 2023. gadā līdz 3,1 miljonam eiro, kas, salīdzinot ar 2022. gadu, ir gandrīz trīs reizes vairāk, bet 2024. gadā tie ir par 54% lielāki nekā 2023. gadā, un veido 4,7 miljonus eiro.

Valsts kontrolē piebilst, ka no 2023. gada EKII administrācijas finansējums ir paredzēts 26 amata vietām, kas ir par 10 vairāk nekā 2022. gadā. "No šī finansējuma atlīdzību izmaksā ne tikai ar klimata jomu tieši saistītajiem darbiniekiem, bet 100% apmērā arī citiem KEM darbiniekiem, piemēram, valsts sekretāram, ministra biroja vadītājam un parlamentārajam sekretāram. Ņemot vērā šogad Ministru kabineta atbalstīto 21 jaunas amata vietas izveidi KEM, sagaidāms, ka no EKII finansētie atlīdzības izdevumi, kā arī kopējie administrēšanas izdevumi turpinās pieaugt," atzīst revidenti.