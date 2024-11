Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs ir bažīgs par to, ka reģionālā prese, sevišķi austrumu pierobežā, mirst. "Ir jāpalīdz to pārveidot," intervijā laikrakstam "Diena" saka prezidents.

Tāpat intervijā prezidents norādīja, ka drusku bažīgi skatās uz to, ka reģionālā prese, sevišķi austrumu pierobežā, mirst. "Bet ir vēl viena problēma – ar to mediju politiku mums ir tā, ka diemžēl tā pietiekami skaidri, lai gan ir Mediju politikas pamatnostādnes, nav formulēta tajā ziņā, ka mēs atkal skatāmies uz lielajiem saukļiem, uz digitalizāciju, bet nav skaidri definēts, kādas ir nozares galvenās problēmas. Un to es gribētu dzirdēt tieši no pašiem medijiem – gana precīzi un saprotami izskaidrotas".