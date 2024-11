Iesaka "Delfi" žurnālu satura redaktore Dita Vinovska:

Valsts svētku noskaņās, "Delfi" publicēja rakstu sēriju par cilvēkiem, kas saukli "Mana Latvija, mana atbildība" ikdienā realizē, savu brīvo laiku veltot dienestam Zemessardzē. Viens no viņiem ir ķirurgs Dzintars Ozols. "Tāda brīvība, kāda mums ir tagad, ir fantastiska. Un par to arī ir vērts cīnīties," viņš saka sarunā ar žurnālisti Agniju Reinieci. Un viņš nav vienīgais, kas skaidri zina, kā rīkosies, ja pienāks tā dēvētā "X" stunda. Šie ir cilvēki, kas patiešām ir gatavi cīnīties un aizstāvēt mūsu zemi.

Šonedēļ viena no lielākajām dzīvesstila aktualitātēm Latvijā bija peripetijas ap sabiedrībā zināmās radošās personas Unas Rozenbaumas finansēm un finanšu pratību. Izrādās, ka Rozenbauma jau gadiem laiku pa laikam paliek kādam parādā – gan profesionālajā jomā, gan privātajā dzīvē. Iespējams, jau iepriekš potenciālie sadarbības partneri bija kaut kur dzirdējuši par potenciālām nedienām, bet nu kāds ieraksts sociālajā tīklā "X" atklāja, ka naudu no sievietes gaida daudzi. Kāds nav saņēmis samaksu par darbu, kādam citam nav samaksāts par mitekļa īri, parādi kļuvuši par iemeslu arī draudzību pārtraukšanai. Pati Rozenbauma nenokārtotās saistības skaidro ar savu "finanšu analfabētismu", bet starp pieviltajiem atrodas arī tādi, kas samaksas kavēšanu uzskata par krāpniecību.

Iesaka "Delfi" nacionālo ziņu nodaļas redaktore Marta Sondare:

Iesaka Analīzes un stāstniecības nodaļas vadītāja Vita Dreijere-Smane:

Neviens no mums nav pasargāts no nonākšanas "izdzīvotāju" lomā. It kā jau es to apzinājos arī iepriekš, bet īpaši spēcīgi apjautu, kad gatavojām mūsu rakstu sēriju par cilvēkiem, kuri dažādu iemeslu dēļ ir nonākuši skaudras nabadzības valgos. Šonedēļ to noslēdzām ar stāstu par Nataļju, kura dzīvoja gluži normālu dzīvi līdz pēkšņi sāka zaudēt redzi vienā acī. Tas notika tik strauji, ka mediķi neko nespēja glābt, bet pēc laika Nataļja sāka zaudēt redzi arī otrā acī. Tad gan izdevās tikt pie ārsta, kurš precīzi noteica problēmas cēloni, un atradās arī zāles, kuras jālieto regulāri un tad, kaut miglaini, ar vienu aci viņa spēs redzēt. Zāles izmaksā 50 000 eiro gadā, un Nataļjas ģimenei šāda summa ir nepaceļama nasta, tāpēc atliek paļauties uz ziedotāju palīdzību. Tā ir ļoti liela nenoteiktība, jo mēnešos, kad ziedojumu pietiek, Nataļja zāles lieto, kad nepietiek – nelieto, un tad situācija atkal pasliktinās.