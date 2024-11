Eiropas testēšanas nedēļas ietvaros ceturtdien, 21. novembrī, Saeimas namā pārbaudīt savu veselību un veikt C hepatīta un HIV eksprestestus varēs arī parlamenta deputāti un darbinieki, portālu "Delfi" informēja Saeimas preses dienestā.

Ceturtdien Saeimas nama Lielajā vestibilā no pulksten 10 līdz 15 būs izvietota informācija un pieejami Slimību profilakses un kontroles centra ( SPKC ) speciālisti, kuri sniegs informāciju par testa veikšanu. Pasākums plānots, lai palīdzētu mainīt sabiedrības attieksmi pret profilaktisko veselības aprūpi.

Kā atzīmē SPKC, C hepatīts un HIV infekcija ir vīrusu infekcijas, un diemžēl tās abas sākotnēji nerada redzamus simptomus, tāpēc inficētie cilvēki bieži vien ilgu laiku nezina par savu saslimšanu. Šīs slimības var palikt neatklātas gadiem, vienlaikus radot būtiskus veselības traucējumus.

"Pētījumi liecina, ka 75–85% no C hepatīta inficētajiem attīstās hroniska forma, kas galu galā var novest pie aknu cirozes, aknu vēža vai pat nāves. HIV infekcijas gadījumā – pēc gadiem attīstās AIDS stadija, kad cilvēka imūnā sistēma vairs nav spējīga tikt galā ar citām infekcijām," skaidroja SPKC.

Mūsdienu medicīnas tehnoloģijas ļauj agrīni diagnosticēt C hepatītu un HIV infekciju. C hepatīta un HIV testa veikšana ir vienīgais veids, kā atklāt šīs infekcijas, kas savukārt palīdz laikus sākt valsts apmaksātu ārstēšanu un izvairīties no smagām komplikācijām.