Līdz ar to pašvaldības budžeta ieņēmumi tiks palielināti no aptuveni 1,355 miljardiem eiro līdz 1,420 miljardiem eiro. Savukārt pašvaldības budžeta izdevumi tiks palielināti par 38,3 miljoniem eiro jeb no 1,546 miljardiem eiro līdz 1,584 miljardiem eiro. Līdz ar to budžeta izdevumi ieņēmumus pārsniegs par aptuveni 164 miljoniem eiro.