Katru gadu pirmā adventes svētdiena ir citā datumā – novembra beigās vai decembra sākumā. Visu adventes laika posmu no Pirmās adventes svētdienas līdz Ziemassvētkiem varētu raksturot ar diviem vārdiem – atnākšana un gaidīšana.

Viens no galvenajiem adventes laika simboliem ir vainags jeb aplis, kas apzīmē mūžības ritējumu un vienotību. To tradicionāli veido no mūžzaļiem priežu vai egļu zariem, kas simbolizē cerību un mūžīgo dzīvību.