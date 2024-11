Ar likuma grozījumiem rosināts noteikt, ka, sniedzot ēdināšanas pakalpojumu tūlītējam patēriņam uz vietas, ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs pēc patērētāja pieprasījuma nodrošina patērētājam dzeramo ūdeni no ūdensapgādes sistēmas, ja ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietā ir pieslēgums pie ūdensapgādes sistēmas.

Tāpat ar likuma grozījumiem rosināts noteikt, ka ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs nodrošina patērētājam informāciju par dzeramā ūdens no ūdensapgādes sistēmas pieejamību ēdienkartē vai ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietā tā, lai patērētājs varētu to redzēt.

Likuma izmaiņu ierosinātāji skaidro, ka vairākās Eiropas Savienības (ES) valstīs ir ierasta prakse sabiedriskās ēdināšanas vietās lūgt ūdeni no centralizētas ūdensapgādes sistēmas jeb tā dēvēto "krāna ūdeni", un sabiedriskās ēdināšanas vietas lielākoties ir pretimnākošas šāda lūguma izpildē.

Tāpat norādīts, ka, piemēram, Lietuvā un Francijā šāda ēdināšanas uzņēmuma un patērētāja sadarbība – lūgt un nodrošināt dzeramo ūdeni – ir normatīvi regulēta, uzliekot pienākumu ēdināšanas uzņēmumam nodrošināt ūdeni no ūdenskrāna. Normatīvais regulējums, kas liek šādu pakalpojumu nodrošināt un par to informēt klientus, normalizē ūdens no centralizētas ūdensapgādes sistēmas izmantošanu gan sabiedriskajā ēdināšanā, gan ārpus tās.