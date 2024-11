Šogad VVD jau reģistrēti 193 ziņojumi par neatbilstošu atkritumu apsaimniekošanu, tajā skaitā to norakšanas gadījumiem. Salīdzinot ar pagājušo gadu, saņemto ziņojumu daudzums atkritumu apsaimniekošanas jomā pieaudzis par aptuveni 9%, norāda Jalinska.

Arī mobilajā lietotnē "Vides SOS" šī gada laikā ir pieaudzis sūdzību skaits saistībā ar neatbilstošu būvniecības atkritumu apsaimniekošanu (atkritumi tiek uzglabāti tam neparedzētā veidā, izmesti mežā, kā arī veikta to norakšana). 2023. gadā "Vides SOS" kopumā tika saņemti 4030 ziņojumi, no kuriem 6 % jeb 248 ziņojumi bija par būvniecības atkritumiem, savukārt šogad saņemti jau 4075 ziņojumi, no kuriem 9.6 % jeb 392 ziņojumi ir par būvniecības atkritumiem, iezīmējot visai negatīvu tendenci, akcentē Jalinska.