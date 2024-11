Tikai šonedēļ, 19. novembrī, valdībā apstiprināja rīkojuma projektu, ka profesionālajām skolām no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirs 977 306 eiro profesionālās izglītības bāzes finansējuma daļējai paaugstināšanai no šā gada 1. septembra. No šī piešķīruma Ogres tehnikums saņemšot 100 000 eiro. Direktore skaidro, kas tas ir vairāk nekā uz pusi mazāk, nekā tas bijis divus iepriekšējos gadus. Pērn no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirti 240 000 eiro, aizpērn - 270 000 eiro. Viņa uzsver, ka tarifi pakalpojumiem paaugstinās vairākas reizes gadā, tādēļ pat pie visrūpīgākās plānošanas nav iespējams precīzi paredzēt izdevumus.

Līdz ar to normējamās izmaksas uz vienu izglītojamo gadā izglītības programmu grupai "Vadība un administrēšana" būtu palielināmas no 425,15 eiro līdz 811,69 eiro, savukārt dienesta viesnīcas izmaksas - no 282,23 eiro līdz 456,85 eiro. Vienlaikus piemērojot nosacījumu, ka bāzes finansējums tiek daļēji palielināts par 20%, normējamās izmaksas uz vienu izglītojamo gadā izglītības programmu grupai "Vadība un administrēšana" būtu palielināmas no 425,15 eiro līdz 502,46 eiro, savukārt dienesta viesnīcas izmaksas no 282,23 eiro līdz 317,15 eiro.