Sestdien Daugavpils Universitātē, klātesot ap 270 cilvēkiem, nodibināta reģionālā partija "Sarauj, Latgale!", kuras valdē ievēlēts pašreizējais Daugavpils domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš , no Balvu un Rēzeknes puses nākošais Rīgas domes deputāts, bijušais "Saskaņas" līdzpriekšsēdētājs Andris Morozovs un sabiedriskā aktīviste Anna Nariškina, kura 2021.gada pašvaldību vēlēšanās startēja no "Saskaņas" saraksta.

Partijas valde būs izpildinstitūcija, bet tās augstākā lēmējinstitūcija starp kongresiem būs partijas dome. Par "Sarauj, Latgale!" domes priekšsēdētāju ievēlēta no "Mūsu partijas" Daugavpils domē iekļuvusī Daugavpils Latviešu biedrības vadītāja Līvija Jankovska. "Sarauj, Latgale!" domē darbosies Daugavpils domē no "Saskaņas" ievēlētie deputāti Valērijs Kononovs, Anatolijs Gržibovskis, Viktorija Sporāne-Hudojana, Dmitrijs Valainis un Nataļja Kožanova, kā arī bijušais Daugavpils mērs Igors Prelatovs ("Mūsu partija") un Augšdaugavas novada domes deputāts Deniss Sarafaņuks (S).

No politiķa teiktā bija noprotams, ka viņš neizslēdz "Sarauj, Latgale!" pārtapšanu no reģionālas par nacionāla mēroga partiju.

Tomēr kā vissvarīgāko lietu, kas esot pilnībā jāpārdomā un jārada no jauna, viņš nosauca komunikāciju. Daugavpils mērs apgalvoja, ka tradicionālie masu mediji jau sen ir piekāpušies sociālajiem tīkliem, zaudējot cīņā par ietekmi. Viņš pauda satraukumu par to, cik greizs skatījums uz lietām ir sociālo tīklu "brubuļos" iegrimušiem cilvēkiem, kuri nespēj pieņemt citādu viedokli un tic tikai vienai "patiesībai".

Līdz ar to neesot brīnums, ka šādos apstākļos lielākā sabiedrības daļa dod priekšroku turēties pēc iespējas tālāk no "degošajiem ugunskuriem" jeb klusēt un neiesaistīties, neizcelties, bet paciest. Par to liecinot gan "masveida iedzīvotāju aizplūšana no Latvijas, gan ik gadu sarūkošais vēlētāju skaits jebkura līmeņa vēlēšanās, gan kadru trūkums jebkurā Latvijas politiskajā partijā".