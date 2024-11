Labklājības ministrija (LM) skaidroja, ka galvenie motivējošie faktori no valsts un pašvaldībām, kurus izcēlušas arī ģimenes, galvenokārt ir materiālais atbalsts, atbalsts mājoklim, kā arī bērna pieskatīšanas iespēja un izglītības pakalpojumi, kā arī elastība to izmantošanā. Tomēr ministrijā norādīja, ka šīs elastības nav, ja vecāks izvēlas agrāk atgriezties darba tirgū.

LM atzina, ka ambīcija budžetam bija augsta, bet atbalsts, kuram tika saskatīta iespēja – mazāks. Budžetā iekļauts tika strādājošo vecāku pabalsta palielināšana no 50% uz 75% no piešķirtā apmēra, bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts palielināts par 100 eiro. Tāpat arī palielināts atbalsts saistībā ar zemākā minimālo ienākumu sliekšņa pārskatīšanu trūcīgākajām mājsaimniecībām no 20% uz 22%