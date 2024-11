Patlaban opozīcijā esošais politiskais spēks " Apvienotais saraksts " (AS) nepiedalās sarunās par atbalstu vai iesaistīšanos Evikas Siliņas (JV) vadītajā valdībā, bet vienlaikus izvirza nosacījumus, kas dotu pamatu politiskajam spēkam apsvērt iespēju piedalīties šādā vai citā valdības modelī.

AS frakcijas līderis Edgars Tavars izplatījis paziņojumu medijiem, kurā kritizē Siliņas vadīto valdību.

""Jaunajai vienotībai" tik ierastais politiskās ziepju operas žanrs. Šķiet, ka premjerei un viņas partijai ir ērti visu novelt uz atsevišķiem "Progresīvo" grēkāžiem, publiski kaunināt un pazemot ministrus. Tas lieliski palīdz paslēpt pašu neizdarības un piedāvājuma trūkumu. Taktika, kā teikt, pārbaudīta un var tikt turpināta ilgi un dikti. Jautājums, cik ilgi to ir gatavi pieciest "Progresīvie", bet šķiet, ka to mugurkauls ir gana lokans," secina Tavars.

Tāpat viņš atzīst, ka "Progresīvo" ministriem paustā kritika ir pamatota. "Manuprāt, esošais aizsardzības ministrs vairo neuzticību Latvijas drošībai, nevis to stiprina. "Rail Baltica" projekta vadība virza valsti dziļā finanšu krīzē, kurā līdzekļu nepietiks ne pensijām, ne drošībai.

Paziņojumā medijiem AS frakcijas vadītājs arī "skaidri pasaka", ka AS nepiedalās nekāda veida sarunās par kādu iespējamu atbalstu vai iesaistīšanos šajā valdībā. "Netaisāmies būt par kāda veida stuti ļoti ļodzīgai un neglītai valdības konstrukcijai. Ja valdība nespēj tikt galā, tai jākrīt un jāveido jauna, gluži tik vienkārši," viņš raksta.

Vienlaikus Tavars piebilst, ka katrai politiskai organizācijai ir svarīgi īstenot savas idejas, un dalība valdībā ir to realizācijas instruments. "Lai AS vispār apsvērtu iespēju piedalīties šādā vai citā valdības modelī, lai no šādas darbības būtu, vienkārši sakot, jēga un iespējams ieguvums sabiedrībai, manuprāt, ir nopietni jāizvērtē vairāki nosacījumi," raksta Tavars.