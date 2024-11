No 2025. gada 1. janvāra vienkārša vēstuļu korespondences sūtījuma ar dokumentiem nosūtīšana izmaksās sākot no 2,30 eiro (šobrīd 1,65 eiro), ierakstīta vēstuļu korespondences sūtījuma ar dokumentiem – sākot no 4,35 eiro (šobrīd 3,10 eiro), apdrošināta vēstuļu korespondences sūtījuma ar dokumentiem – sākot no 4,50 eiro (šobrīd 3,82 eiro), ierakstīta pasta pakas sūtījuma – sākot no 6,82 eiro.