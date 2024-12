No 19. līdz 22. novembrim Austrumu slimnīcā risinājās Eiropas testēšanas nedēļa, kuras ietvaros ikvienam interesentam bija iespēja bez maksas veikt anti-HCV un HIV testu. Apkopojot rezultātus, tika konstatēts, ka C-hepatīta jeb anti-HCV tests bija pozitīvs trīs cilvēkiem. Savukārt cilvēka imūndeficīta vīrusa HIV inficēšanās gadījumi testēšanas nedēļas ietvaros netika konstatēti.

HIV un C hepatīts ir nopietnas slimības, kas var ievērojami ietekmēt cilvēka dzīvi, ja tās netiek laikus diagnosticētas un ārstētas. Tāpēc agrīna diagnostika ir ārkārtīgi svarīga, lai nodrošinātu efektīvu ārstēšanu un samazinātu slimību izplatību. Lai gan Eiropas testēšanas nedēļa ir noslēgusies, pārbaudīties uz C hepatītu vai veikt HIV testu var arī turpmāk: vēršoties pie sava ģimenes ārsta, nododot asinis kā donoram; anonīmi un bez maksas to iespējams izdarīt HIV profilakses punktos visā Latvijā vai par maksu — jebkurā laboratorijā, skaidro Namniece.