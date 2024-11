Saistībā ar vērojamo mitruma pilēšanu atsevišķās vietās no zāles griestiem tika konstatēts, ka, iespējams, to rada kondensāts, kas rodas, jo zāles jumtam nav atbilstoša konstruktīvā risinājuma, līdz ar to vienlaikus ar telpiskās noturības risinājumiem būs jāveic jumta energoefektivitātes uzlabošana.