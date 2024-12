No 2025. gada paredzēts vienkāršot darbaspēka nodokļu sistēmu, ieviešot divas iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likmes un vienu papildlikmi.

Līdzšinējais diferencētais neapliekamais minimums tiks aizstāts ar vienotu (fiksētu) neapliekamo minimumu. To piemēros visām algām neatkarīgi no bruto ienākuma apmēra. Neapliekamais minimums nākamgad būs 510 eiro, 2026. gadā – 550 eiro, bet no 2027. gada – 570 eiro mēnesī.