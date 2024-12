Saeima galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus akcīzes nodokļa likumā, kas paredz nākamgad celt šo nodokli degvielas produktiem un saldinātiem alkoholiskiem dzērieniem.

2025. gadā dīzeļdegvielas akcīzes nodoklis augs no 414 eiro līdz 440,5 eiro par 1000 litriem, svinu saturošam benzīnam – no 594 eiro līdz 617 eiro par 1000 litriem, naftas gāzes (LPG) – no 285 eiro uz 304 eiro par 1000 kilogramiem, lauksaimniecībā izmantojamajai dīzeļdegvielai – no 62,1 eiro uz 66 eiro par 1000 litriem.

Savukārt akcīzes nodoklis dabasgāze par vienu megavatstundu augs no 1,91 eiro uz 3,63 eiro.

Patlaban akcīzes nodoklis netiek piemērots naftas produktiem, kurus izmanto elektroenerģijas ražošanā un koģenerācijā, tomēr no 2025. gada šim produktam tiks piemērota nodokļa likme 108,5 eiro apmērā par 1000 litriem.

Pēc Finanšu ministrijas aplēsēm, akcīzes nodokļa likmju izmaiņu rezultātā viena litra dīzeļdegvielas 2025. gadā pieaugs par 3,2 centiem, bet nodokļu daļa vienam litram svinu nesaturoša benzīna augs par 2,7 centiem.

Šo izmaiņu ietekmē 2025. gadā valsts budžets iekasēs par 42,87 miljoniem eiro vairāk.

Tāpat nākamgad augs akcīzes nodoklis saldinātiem alkoholiskajiem dzērieniem, piemēram, vermutam un portvīnam.

Izmaiņas paredz, ka alkoholisko dzērienu starpproduktiem ar absolūtā spirta saturu līdz 15 tilpumprocentiem akcīzes nodoklis līdzšinējo 148 eiro par 100 litriem vietā no nākamā gada 1. marta būs 159 eiro, no 2026. gada marta – līdz 192 eiro, bet no 2027. gada līdz līdz 202 eiro.

Savukārt alkoholisko dzērienu starpproduktiem ar absolūtā spirta saturu no 15 tilpumprocentiem līdz 22 tilpumprocentiem akcīze līdzšinējo 244 eiro par 100 litriem no nākamā gada marta tiks celta līdz 264 eiro, no 2026. gada marta – līdz 325 eiro, bet no 2027. gada marta līdz 343 eiro.

Šīs izmaiņas ietvertas 2025. gada budžetā.

Vienlaikus ar Saeimas lēmumu noteikts, ka stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, alum un vīnam, cigaretēm, tabakai un elektroniskajām cigaretēm akcīze augs no 2027. gada.

