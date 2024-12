No 25. novembra līdz 1. decembrim notika divi NATO gaisa telpas patrulēšanas misijas lidojumi, kuros Latvijas gaisa telpas tuvumā tika atpazīti Krievijas militārie gaisa kuģi, portāls "Delfi" uzzināja no Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (NBS), kas par to informēja sociālajā medijā "X".