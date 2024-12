Mērija bija viena no aptuveni 85 liepājniekiem, kurus kā bērnus 1941. gada vasarā bez vecāku ziņas evakuēja uz Tatāriju. Bērni tobrīd atradās Liepājas pionieru nometnē Krotē, kuras vadība, sākoties nacistiskās Vācijas iebrukumam PSRS, saņēma uzdevumu aizvest pionierus tālāk no frontes līnijas. Daudzi no viņiem ārkārtīgi smagajā ceļā uz Tatāriju gāja bojā, pārējie mita smagos apstākļos nabadzīgā kolhozā un cieta badu. Šo pionieru vecāki vairākus gadus dzīvoja neziņā, domājot, ka viņu bērni ir gājuši bojā. Tikai 1945. gada pavasarī izdzīvojušie bērni atgriezās Latvijā pie savām ģimenēm. Vairākiem ebreju bērniem vairs nebija, kur atgriezties, viņu ģimenes kara laikā bija gājušas bojā holokaustā. Starp viņiem bija ar liepājniece Mērija.