Par likumprojektu atbildīgās Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētāja Leila Rasima (P) sacīja, ka šis ir tikai viens no soļiem, kas būtu jādara, lai veicinātu legāla satura izmantošanu, it īpaši, lai aizsargātu Latvijas autoru darbus pret nelegālu izmantošanu.

Mūzikas, filmu, grāmatu un datorprogrammu nelegālas izmantošanas apjoms Latvijā šobrīd ir liels, bet līdzšinējā kārtība, lai pret to cīnītos, ir izrādījusies neefektīva, jo tas ir ilgi un dārgi. NEPLP šādas pilnvaras nepieciešamas, un tas varētu labāk palīdzēt cīnīties pret autortiesību pārkāpumiem. Izmaiņas arī nepieciešamas, lai veicinātu legāla satura izmantošanu, iepriekš akcentējuši Kultūras ministrijas (KM) pārstāvji.

NEPLP padomes priekšsēdētājs Ivars Āboliņš deputātiem iepriekš skaidroja, ka šīs pilnvaras NEPLP palīdzētu aizsargāt Latvijas autoru darbus. Kā piemēru viņš minēja gadījumu, kad divas dienas pēc kādas latviešu filmas pirmizrādes to varēja brīvi noskatīties internetā, un nevienam Latvijā nav pilnvaru vērsties pret šo pirātisko vietni. Teorētiski to var darīt policija, bet praktiski neviens to nedara, akcentējis Āboliņš.