"Rīgā varētu veidoties īpaši apsargāti bagātnieku geto, kuros izredzētie baudīs eiropeisku dzīves līmeni, bet ārpus dzeloņdrāšu žogiem spietos no dzīvokļiem izliktie bezpajumtnieki, plauks cilvēku un narkotiku tirdzniecība, nesodīta vardarbība, ubagošana, rekets." Tā savas eksistenciālās pārdomas, ieskicējot drūmu vīziju par Latvijas likteni, viedokļrakstā "Failed state. Latvija?" pašas dižķibeles "vētras acī" iesāka toreizējais politologs, tagadējais Eiropas Parlamenta deputāts Ivars Ijabs (LA).

No lielās krīzes laiku jukām mūs šķir teju 15 gadi, un šobrīd Latvijā dzīvo 1,857 miljoni, Lietuvā 2,885 miljoni, bet Igaunijā – ap 1,374 miljoniem cilvēku. Lielākā laika nogrieznī raugoties, Latvija no gadsimta sākuma līdz 2022. gadam kopumā zaudējusi ap 316 tūkstošiem savu pilsoņu un valstspiederīgo, kuri devušies dzīvot un strādāt uz ārvalstīm. Atgriezušies aptuveni 54 tūkstoši, izriet no pētnieku teiktā. Tāpat dzimstībai ir tendence samazināties, bet mirstībai – pieaugt, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.