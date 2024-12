SEPLP norāda, ka no šī atalgojuma apjoma tika atņemti 20%, jo LSM ieņēmumus lielākoties veidos valsts dotācija. Ievērots minētā likuma pārejas noteikumos noteiktais, ka no 2025. gada 1. janvāra līdz 2026. gada 31. decembrim publiskas personas kapitālsabiedrībās, kurās ieņēmumus vairāk nekā 80% apmērā veido publiskais finansējums, valdes locekļu mēneša atlīdzību nosaka ne vairāk kā 80% apmērā no valdes locekļu atlīdzības līdzīga lieluma uzņēmumos privātajā sektorā.