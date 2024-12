Saistībā ar spēlfilmas "HUMINT" filmēšanas pirmo posmu laika periodā no 14. decembra līdz 3. janvārim vairākās Rīgas centra ielās aizliegs transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu, kā arī ierobežos un nepieciešamības gadījumā periodiski uz filmēšanas laiku līdz piecām minūtēm slēgs transportlīdzekļu, gājēju, velosipēdu un elektroskrejriteņu satiksmi, informēja Rīgas domē.

Ceturtdien, 19. decembrī, no pulksten 00.40 līdz pulksten 5 ierobežos transportlīdzekļu satiksmi Brīvības ielas posmā no ēkas Brīvības ielā 40 līdz ēkai Brīvības ielā 48/50. Sestdien, 28. decembrī, no pulksten 8 līdz pulksten 10 autotransporta satiksmi ierobežos Ganību dambī pirms Ganību dambja un Dambja ielas krustojuma. Savukārt no svētdienas, 29. decembra, pulksten 7 līdz pirmdienas, 30. decembra, pulksten 22 Reimersa ielā ierobežos gājēju un velosipēdu satiksmi.

No svētdienas, 29. decembra, pulksten 7 līdz pirmdienas, 30. decembra, pulksten 22 Raiņa bulvāra posmā no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Brīvības bulvārim mainīs atļauto braukšanas ātrums uz 30 km/h.

No sestdienas, 14. decembra, pulksten 16 līdz ceturtdienas, 19. decembra, pulksten 9 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu aizliegs Dzirnavu ielas posmā no Brīvības ielas līdz Baznīcas ielai un Baznīcas ielas posmā no ēkas Baznīcas ielā 7 (ieskaitot) līdz Dzirnavu ielai. Savukārt no 14. decembra pulksten 16 līdz 24. decembra pulksten 8 aizliegums būs spēkā Dzirnavu ielas posmā no Tērbatas ielas līdz ēkai Dzirnavu ielā 58 (ieskaitot).

No svētdienas, 15. decembra, pulksten 8 līdz ceturtdienas, 19. decembra, pulksten 7 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu aizliegs Dzirnavu ielas posmā no Brīvības ielas līdz Baznīcas ielai (ielas labajā pusē) un Dzirnavu ielā pie stāvlaukuma Brīvības ielā 44 (izņemot invalīdu autostāvvietas).

No otrdienas, 17. decembra, pulksten 16 līdz ceturtdienas, 19. decembra, pulksten 9 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu aizliegs Baznīcas ielas posmā no Dzirnavu ielas līdz Lāčplēša ielai (izņemot invalīdu autostāvvietas).

No piektdienas, 20. decembra, pulksten 18 līdz otrdienas, 24. decembra, pulksten 8 apstāšanās un stāvēšanas aizliegums būs spēkā Tērbatas ielas posmā no Elizabetes ielas līdz Dzirnavu ielai. Savukārt no 21. decembra pulksten 10 līdz 24. decembra pulksten 4 – Dzirnavu ielā pie ēkām Dzirnavu ielā 73 un Dzirnavu ielā 75.

No piektdienas, 27. decembra, pulksten 18 līdz sestdienas, 28. decembra, pulksten 13 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu aizliegs Krāsotāju ielas posmā no Sparģeļu ielas līdz Matīsa ielai. Tāpat no pulksten 18 līdz 28. decembra pulksten 15 apstāšanās un stāvēšanas aizliegums būs spēkā Ernesta Birznieka -Upīša ielas posmā no ēkas Ernesta Birznieka-Upīša ielā 22 līdz Lāčplēša ielai, savukārt līdz 28. decembra pulksten 17 – Skolas ielas posmā no Bruņinieku ielas līdz Stabu ielai (izņemot invalīdu autostāvvietas).

No sestdienas, 28. decembra, pulksten 16 līdz sestdienas, 4. janvāra, pulksten 8 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu aizliegs Kalpaka bulvāra posmā no Brīvības bulvāra līdz Reimersa ielai un Reimersa ielas (labajā pusē) posmā no Raiņa bulvāra līdz ēkai Reimersa ielā 1 (neieskaitot).

No svētdienas, 29. decembra pulksten 7 līdz pirmdienas, 30. decembra, pulksten 22 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu aizliegs Reimersa ielā pie ēkas Raiņa bulvārī 6. Tāpat svētdien, 29. decembrī, no pulksten 8 līdz pulksten 11 apstāšanās un stāvēšanas aizliegums būs spēkā Dzirnavu ielas posmā no ēkas Dzirnavu ielā 42 līdz Krišjāņa Valdemāra ielai.

No ceturtdienas, 2. janvāra, pulksten 10 līdz sestdienas, 4. janvāra, pulksten 6 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu aizliegs Raiņa bulvārī pie ēkas Raiņa bulvārī 7.

Par filmēšanas norisi ir atbildīga SIA "FILM ANGELS STUDIO".

