Sēžu mājās un rediğēju rakstu par to, vai poļiem ir raķetes, lai varētu sabombardēt Krieviju, ja tā iebruktu Baltijā. Pēkšņi aiz loga šausmīgi sprādzieni, visa pamale dārd. Godīgi sakot, salūts nebija pirmā doma, kas ienāca prātā. Skaisti jau ir, bet ļoti neomulīgi dzirdēt spridzekļus Rīgas centrā. [image or embed]

"Labvakar! Kam par godu šodien ir salūts Rīgas centrā?", savu ierakstu vietnē "X" sāk pašreizējais Saeimas deputāts, partijas "Gods kalpot Rīgai" (GKR) priekšsēdētājs un galvaspilsētas eksmērs Oļegs Burovs (GKR), ietagojot savā ierakstā Rīgas domi, kas gan pagaidām vēl politiķim nav atbildējusi. Sociālā medija lietotājs Andrejs Urbāns gan uzreiz piemetinājis, ka partija GKR "tomēr ir Rīgas domes pozīcijā, noteikti to var noskaidrot arī ne caur soc tīkliem". Viena versija par uguņošanu gan šajā sarakstē izvirzīta.

GKR tomēr ir Rīgas domes pozīcijā, noteikti to var noskaidrot arī ne caur soc tīkliem 😅

Uguņošanas troksnis vairākus sociālo mediju lietotājus Rīgā satrauca arī šovasar, kad uguņošana Daugavas krastmalā, iepretim Okupācijas muzejam, tika sarīkota kādā privātā pasākumā. Rīgas domē norādīja, ka tā bija saskaņota un privātpersonām uguņošanu rīkot nav aizliegts. Rīgas domē norādīja, ka uguņošanai bija pašvaldības izsniegtā atļauja un pieteikums bija iesniegts noteiktajā kārtībā. Pašvaldībā skaidroja, ka Rīgas teritorijā aizliegts lietot pirotehniku laika posmā no pulksten 23 līdz pulksten 7. To drīkst darīt, ja tas ir saskaņots ar Rīgas pilsētas izpilddirektoru, izņemot valsts noteiktās svētku dienas.

Tāpat vietvarā norādīja, ka privātpersonām rīkot uguņošanu nav aizliegts, bet pašvaldība pēdējo gadu laikā ir atturējusies no salūtu rīkošanas.



"Delfi" jau rakstīja, ka Rīgā valsts svētkos novembrī un Jaunā gada sagaidīšanas svinībās uguņošanas nav jau vairākus gadus. Tā arī ir vienošanās starp lielajām Latvijas pilsētam – kamēr Ukrainā notiek karš, uguņošana netiek organizēta. Tiesa, atsevišķas pilsētas no šīs vienošanās atkāpjas, bet Rīga to darīt iepriekš neplānoja.