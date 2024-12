Informācija par Stovbunu labi papildina to, ko "de facto" šā gada sākumā izdevās savākt par šo Krievijas pilsoni. Viņa vārds uzpeldēja Valsts drošības dienesta pērn sāktajā izmeklēšanā par palīdzības sniegšanu ārvalstij pret Latviju vērstā darbībā. Drošības dienests vairāk nekā pirms gada aizturēja četras personas, tajā skaitā no drošībnieku vidus nākušo uzņēmēju Igoru Bobiru. "de facto" rīcībā nonākušās fotogrāfijas rādīja, ka Bobirs ar Krievijas pilsoni Stovbunu bijuši pazīstami. Viss liecināja, ka Stovbuns ir saistīts ar drošības dienesta izmeklēšanu. Kā atklāja Bobira advokāte, pēc viņas pieprasījuma Stovbuns lietā bija sniedzis rakstveida liecību.

"de facto" rīcībā ir neoficiāla informācija, ka Bobiru un Stovbunu vienojušas biznesa saites. Oficiāli pēc reģistriem gan tas nav redzams. Publiski pieejama informācija liecina, ka viens no Bobira uzņēmumiem "Litada" ražojis ziedi locītavu audu atjaunošanai un sāpju mazināšanai. Produkta mājaslapa liecina par darbošanos gan Eiropas Savienības , gan Krievijas tirgū. Klientu atsauksmes gan neizskatās īstas, jo viens no klientiem Juris Lūsis izskatās gluži kā amerikāņu investors Vorens Bafets .

"Kategorijā "aizdomīgie" ir iekļauti visi maksājumi, kas saistīti ar Krievijas uzņēmumiem, kas veikti no Krievijas vai uz Krieviju. (..) Komerciālās aprindās pašreizējo situāciju Latvijā saucu par finanšu genocīdu. Tiek uzskatīts, ka tādā veidā valsts atbrīvojas no piektās kolonnas. (..) No avota, kas strādā izlūkdienestos, "Finansists" uzzināja, ka norādījumi par ekonomiskās ietekmes pasākumiem tika nosūtīti Latvijas valdības struktūrām no Amerikas vēstniecības uzreiz pēc jaunā ASV vēstnieka iecelšanas Rīgā 2019. gada rudenī."