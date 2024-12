Vaivaru TPC – nodrošina 225 tehnisko palīglīdzekļu veidus, apkalpojot 69 % no visiem to saņēmējiem.

Finansējuma palielināšana vien nelīdzēs

Revīzijā secināts, ka speciālisti, kuri var sniegt atzinumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai, ne visur un ne vienmēr ir pieejami. Lai saņemtu tehnisko palīglīdzekli, ir vajadzīgs ārstniecības personas atzinums. To var sniegt ārstējošais ārsts, t. sk. ģimenes ārsts, kā arī fizikālās rehabilitācijas un medicīnas ārsts, ergoterapeits un fizioterapeits un noteiktiem tehniskajiem palīglīdzekļiem – tehniskais ortopēds un audiologopēds.

Daļai iedzīvotāju tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai (piemēram, ja ir nepieciešama protēze vai elektriskais riteņkrēsls) papildus ir jāveic padziļināta funkcionēšanas novērtēšana. To nodrošina tikai Vaivaru TPC un tikai Rīgā. Tāpēc personām no visiem Latvijas reģioniem ir jāmēro ceļš līdz galvaspilsētai, turklāt gaidīšanas laiks uz padziļinātu novērtēšanu ir 93 līdz 183 dienas atkarībā no personai nepieciešamā tehniskā palīglīdzekļa veida.