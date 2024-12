"Mans ieteikums ir cīnīties pret šīm kampaņām "aizkulisēs", iznīcināt viņu IT infrastruktūru, apkarot influenceru iespējas saņemt finansējumu no Maskavas, bet daudz mazāk par to rakstīt. Laiku pa laikam par to jāraksta ir, taču nevajag līdz ar pārlieku uzmanību padarīt šo propagandistu tēlu visvarenu," izteicās Rakovs, kurš pats ir pētījis Krievijas ietekmēšanas kampaņas Izraēlā un to rezultātus.