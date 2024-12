ST secināja, ka ierobežojums ir nepieciešams, lai veicinātu sabiedrības uzticēšanos tiesu ekspertu darbībai un tiesas spriešanas procesam. Proti, šāds ierobežojums noteikts, lai aizsargātu citu personu tiesības un demokrātisku valsts iekārtu, un tas ir piemērots minēto mērķu sasniegšanai. Tomēr tiesa uzsvēra, ka, ievērojot tiesu ekspertiem uzticētās funkcijas un kompetenci, var būt tādi apstākļi, kā piemēram, noziedzīga nodarījuma kaitīguma pakāpe un ar to aizskartās intereses, laiks, kas pagājis pēc nodarījuma, personas attieksme, kā arī uzvedība un rīcība pēc nodarītā, kas kopsakarā var norādīt, ka personas iepriekšējā noziedzīgā rīcība nekaitēs tiesu eksperta funkciju veikšanai. Tāpēc ST atzina, ka ierobežojuma leģitīmos mērķus līdzvērtīgā kvalitātē var sasniegt ar citiem, saudzējošākiem līdzekļiem. Līdz ar to apstrīdētais regulējums neatbilst Satversmes 106. panta pirmajam teikumam.

ST atzina apstrīdēto normu redakcijā, kas ir spēkā no 2024. gada 2. marta, par spēkā neesošu no 2025. gada 1. jūnija, un attiecībā uz pieteicēju Senāta izskatīšanā esošajā administratīvajā lietā – par spēkā neesošu no tās pieņemšanas brīža.