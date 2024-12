Raidījums atgādina, ka Rīgas ostai pieder milzīgas teritorijas abos Daugavas krastos, kas stiepjas 15 kilometru garumā no Vanšu tilta līdz pat ietekai Rīgas jūras līcī. Rīdziniekiem liela daļa no tām ir slēgtas un tajās var iekļūt vienīgi ar speciālām caurlaidēm. Kad ostā sāka ienākt NATO militārās kravas, parādījās drošības riski. Līdz 2011. gadam Rīgas brīvostu apsargāja Valsts policijas vienība "Apsardze". Ostu tās darbs neapmierināja un tā vēlējās izveidot savu policiju. Saeima to arī atbalstīja.