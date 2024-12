Piecas bijušās Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes amatpersonas – gandrīz visa bijusī Akcīzes nodokļa nodaļa ar pašu vadītāju Ģirtu Kaņepu priekšgalā – ir uz apsūdzēto sola lietā par nelikumībām akcizēto preču iznīcināšanas procesā. Kā vēsta Latvijas Televīzijas raidījums "de facto", saskaņā ar apsūdzību VID darbinieki vairāk nekā gada garumā regulāri piesavinājās iznīcināšanai domāto alkoholu un cigaretes, pirms tam viltojot iznīcināšanas aktus. Savu vainu daļēji atzīst tikai viens no bijušajiem nodokļu inspektoriem.

VID Akcīzes nodokļa nodaļa nebija liela – 2022. gada jūnijā tajā bija mazāk nekā desmit darbinieki. Nodaļas vadītājs Ģirts Kaņeps VID strādāja jau kopš deviņdesmitajiem, vismaz padsmit gadu pieredze bija vairākām citām nodaļas amatpersonām. Uz apsūdzēto sola tagad ir Kaņeps un četri viņa bijušie kolēģi: Gatis Feldmanis, Didzis Prikulis, Māris Peipiņš un Viktors Kisils. Apsūdzēts ir arī Feldmaņa tēvs Alvis Feldmanis.

Par VID Iekšējās drošības pārvaldes veiktajām aizturēšanām iestāde paziņoja neilgi pēc 2022. gada Jāņiem, savukārt aktīvās izmeklēšanas darbības notika neilgi pirms svētkiem. Pārvaldi tolaik vadīja tagadējais VID Nodokļu un muitas policijas priekšnieks Aigars Prusaks, kurš stāsta: "VID Iekšējās drošības pārvalde stiprinot savas analītiskās spējas vēsturiski spēja identificēt šo gadījumu, saskatīja riskus konkrētu amatpersonu dzīvesveidā, protams, ieguva papildu informāciju. (..) Protams, jāuzsaka kolēģu profesionalitāte, komandas darbs, kas spēja ļoti efektīvi veikt operatīvo darbu – ļoti plašu, tādā veidā iegūstot informāciju un pierādījumu avotus gan tam, kādā veidā tiek izdarīti noziegumi, gan fiksējot šos noziegumus, gan arī fiksējot vietas, kur varētu tikt glabātas nelikumīgās akcīzes preces."

Daļa no aizturētajiem uzreiz pēc tam uzrakstīja atlūgumus, pārējie darbu zaudēja līdz 2022. gada beigām. Ekonomisko lietu tiesai lietu prokuratūra nosūtīja jau pēc gada. Prokurors Kaspars Čīma stāsta, ka kopumā lietā esot apmēram 60 epizodes laikposmā no 2021. gada sākuma līdz 2022. gada Jāņiem. Katrā "viltus iznīcināšanas" epizodē dažādās kombinācijās klāt ir bijuši divi darbinieki.

"Tā kārtība ir tāda, ka komersants nederīgas akcīzes preces, ko viņi nevēlas pārdot, nu, tur var būt etiķete bojāta vai pudelei kāds skrāpējums, piesaka šīs akcīzes preces iznīcināšanai Valsts ieņēmumu dienestam. Tad viņi sarunā vietu – tā var būt kāda noliktava, kur tās akcīzes preces tiek iznīcinātas, un tad divas VID amatpersonas brauc šo procesu novērot, kurām būtībā ir pienākums nodrošināt, ka visas akcīzes preces tiek iznīcinātas. Bet, nu, protams, ka ne viss tika iznīcināts," stāsta prokurors.

Čīma norāda, ka kriminālprocess uzsākts ne tikai par to vien: "Daļu no šīm akcīzes precēm tomēr, teiksim tā, [VID inspektori] paņēma sev personīgai lietošanai, un šķietami arī pierādījumi liecina par to, ka daļa no akcīzes precēm, jo sevišķi cigaretes, tika realizētas. Par šo naudu tika arī iegādāts transportlīdzeklis, un par to arī ir tas legalizācijas pants klāt."

Prokurors stāsta, ka lieta nebalstās tikai uz liecībām, bet arī uz operatīvā ceļā iegūtiem sarunu ierakstiem: "Var dzirdēt, piemēram, ka no iznīcināšanas brauc dienesta transportlīdzeklī amatpersonas, un fonā sitas pudeles."

Dienā, kad tiesas sēdi filmēja "de facto", uz to klātienē bija ieradies tikai viens no apsūdzētājiem. Tas ir vairāk nekā 20 gadus VID nostrādājušais Gatis Feldmanis. "de facto" zināms, ka viņš ir viens no diviem procesā aizturētajiem, kas pēc tam dažas nedēļas pavadīja apcietinājumā. Viņam teorētiski draud bargākais sods, jo apsūdzība tieši viņam celta arī par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, par ko Krimināllikums paredz cietumsodu. Apsūdzības pret sevi bijušais VID galvenais nodokļu inspektors Feldmanis noraida: "Jā, protams, nepiekrītu. Visi nepiekrīt. Nu, ko es vairāk? Process iet savu gaitu, un, nu, ko es vairāk, nekomentēšu nekā. (..) Tur ir, ko teikt, un es domāju, ka lai iet process tā, kā tas iet. Lai nav, ka kaut ko pasaku ne to, ne tā vai kā, cits savādāk to sapratīs. Beigsies process, tad jau droši vien, ka būs intervijas un viss pārējais."

Taču nav tā, ka visi apsūdzētie pilnībā noliedz apsūdzības, norāda "de facto". Prokurors Čīma atklāj, ka daļu no viņam inkriminētajiem nodarījumiem ir apstiprinājis Māris Peipiņš. "de facto" zināms, ka runa ir par sadaļu, kas attiecas uz alkohola neiznīcināšanu. No lietas jau prokuratūrā tika izdalīti daži procesi, un vienā no tiem kāda komercuzņēmuma pārstāvis, muitas speciālists, atzina: piecos gadījumos pusgada periodā viņš kāda poligonā parakstīja alkoholisko dzērienu iznīcināšanas aktus, lai gan ne visi tajā norādītie dzērieni patiešām tika iznīcināti. Līdz ar to viņš pārkāpa Krimināllikumu, proti, personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās mantkārīgā nolūkā viltoja dokumentu.

Prokurora priekšrakstā par sodu arī uzskaitīts garš saraksts ar dzērieniem, par kuriem nebija samaksāts akcīzes nodoklis, ko šis uzņēmuma pārstāvis glabāja savā dzīvesvietā. Dažādo alkohola veidu un pudeļu tilpuma uzskaitījums vien aizņem pusotru lapu nolēmumā. Kopā pie viņa atrada vairāk nekā 40 pudeles, kas saturēja 10,3 litrus absolūtā spirta.

Persona savu vainu atzina un veicināja izmeklēšanu, tomēr saņēma 9300 eiro lielu naudassodu. Tikpat lielu sodu vēl citā izdalītā lietā kāds cilvēks saņēma par tabakas iznīcināšanas aktu viltošanu kopā ar diviem VID inspektoriem.

Mājienus par to, ka lieta esot safabricēta, lai no VID padzītu labus un godīgus profesionāļus, Prusaks noraida kā nepamatotas spekulācijas: "Profesionāli strādā prokuratūra, ir nemitīga uzraudzība gan operatīvās darbības stadijā, gan izmeklēšanas stadijā, un arī personas, kas ir atzinušas savu vainu tiesas priekšā un ir anonimizēti spriedumi – tas acīmredzot norāda uz to, ka noziegumi ir notikuši un ļoti labi, ka valstij vairs netiek nodarīts kaitējums un arī VID un valstij kopumā tiek saglabāts prestižs."

Vienīgā privātpersona, kas palika apsūdzēta pamatlietā, ir Gata Feldmaņa tēvs. Alvis Feldmanis pats ilgus gadus ir bijis valsts amatpersona – Bauskas novada domes deputāts un pat domes priekšsēdētāja vietnieks. Viņam apsūdzība uzrādīta par dokumentu viltošanu, sniedzot CSDD informāciju par transportlīdzekļa īpašuma tiesībām, un arī par nelikumīgām darbībām ar akcīzes precēm, jo viņa īpašumā kratīšanā tika atrasti vairāki bloki cigarešu.

"Viens bloks būtu mazāk, tad jau nebūtu nekas. Tad būtu administratīvais sods, saprotiet mani? (..) Viena bija kaste iesākta un otrā bija kādi trīs bloki. Nekas tur nebija. Es vienmēr esmu pircis vairumā – tad lētāk iznāk," par atrastajām cigaretēm "de facto" skaidro Alvis Feldmanis.

Prokurors Čīma gan "de facto" atklāja, ka pie Feldmaņa-vecākā tika atrasti vismaz 30 bloki jeb vairāk nekā seši tūkstoši cigarešu. Kriminālatbildība par tabakas izstrādājumu nelikumīgu uzglabāšanu ievērojamā apmērā iestājas no 5000 cigaretēm jeb 25 blokiem.

Alvis Feldmanis arī noliedz apsūdzības versiju, ka lietoto BMW patiesībā esot iegādājies viņa dēls Gatis, tā legalizēdams noziedzīgi iegūtus līdzekļus: "A tur bija tā: es par to BMW dēlam iedeva naudu, a tie skaidrā neņēma un naudu atveda atpakaļ. Un kā "zakon podlosķi" [krievu val. – cūcības likums], otrā dienā bija tā kratīšana. (..) Man māte kādreiz zaudēja 24-25 tūkstošus tajā "Baltijas" bankā, tā kā es bankām neticu un krāju mājās."

Jāpiebilst, ka 2022.gada vasarā VID ziņoja, ka kratīšanās šai procesā pie aizdomās turētajiem atrastas lielas skaidras naudas summas, tabakas izstrādājumi, kā arī vairāk nekā 1900 dažādu alkoholisko dzērienu pudeļu.

Kā stāsta prokurors Čīma, lietā palikuši nenopratināti vēl daži liecinieki. Pēc tam varētu sekot apsūdzēto liecības un pierādījumu pārbaude. Nākamā tiesas sēde notiks janvārī, un tālākās sēdes esot saplānotas arī pavasarī.

