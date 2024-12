Oktobrī lūgumu Maskavai piešķirt trīs miljonus rubļu šādas grāmatas izveidei izteicis Pjotrs Pogorodnijs, kuru kopā ar Dimitriju Sustretovu un Juriju Aleksejevu šobrīd tiesā par interneta vietnes " imhoclub.lv " darbību. Tās izveidošana un uzturēšana prokuratūras ieskatā finansēta no Krievijas Ārlietu ministrijas fonda, lai izplatītu propagandu un dezinformāciju un palīdzētu Krievijai stiprināt ietekmi Latvijā.

Pogorodnija plāns ir izdot grāmatu par to, kā prokremliskie aktīvisti kopš 90.gada Latvijā, Lietuvā un Igaunijā tiesāti, vajāti un apspiesti. Naudas granta piešķīrējs būtu Krievijas ārlietu ministrijas Fonds ārvalstīs dzīvojošo tautiešu atbalstam un tiesību aizsardzībai.

Kā informācijas apkopotājus Pogorodnijs norādījis 10 personas no Baltijas valstīm. No Krievijas grāmatu rakstīšot arī Vladimirs Simindejs, kurš strādāja Krievijas vēstniecībā Rīgā, bet tagad ir iekļauts tā dēvētajā melnajā sarakstā jeb pasludināts par "persona non grata".