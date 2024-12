No 19 reidos pieķertajiem dzērājšoferiem astoņiem transportlīdzekļu vadītājiem alkohola koncentrācija organismā bija no 0,5 līdz vienai promilei, diviem - no vienas līdz 1,5 promilēm, bet deviņi transportlīdzekļu vadītāji pie stūres bija sēdušies stiprā jeb vismaz 1,5 promiļu reibumā.