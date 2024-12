Ceturtdien pulksten 17.59 ugunsdzēsēji saņēma izsaukumu uz Druvienas ielu Rīgā, kur deviņstāvu dzīvojamās mājas devītā stāva dzīvoklī dega sadzīves mantas septiņu kvadrātmetru platībā. No dzīvokļa izglābts suns. No ēkas saviem spēkiem evakuējās 30 cilvēki. Pulksten. 20.12 darbs notikuma vietā noslēdzās.

Pulksten 16.40 VUGD saņēma izsaukumu uz Jelgavas novada Glūdas pagastu, kur notikusi divu vieglo automašīnu sadursme. Ugunsdzēsēji, izmantojot hidrauliskos instrumentus, no vienas automašīnas atbrīvoja vienu cilvēku, kuru nodeva Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta ( NMPD ) mediķiem. Pārējie četri cilvēki no automašīnām izkļuva saviem spēkiem. Automašīnām atvienotas akumulatoru klemmes un sakārtota ceļa braucamā daļa. Pulksten 18.06 darbs notikuma vietā noslēdzās.

Naktī uz ceturtdienu pulksten 1.32 glābēji steidzās uz Rēzeknes novadu, kur trīsstāvu dzīvojamās mājas trešā stāva dzīvoklī dega sadzīves mantas piecu kvadrātmetru platībā. No piedūmotā dzīvokļa iznests cilvēks, kuram NMPD mediķi konstatēja nāvi. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējas pieci cilvēki. Pulksten 2.44 darbs notikuma vietā noslēdzās.

Ceturtdien īsi pirms pulksten sešiem glābēji saņēma izsaukumu uz Pulkveža Brieža ielu Rīgā, kur septiņstāvu dzīvojamās mājas pirmā stāva autostāvvietā dega automašīna astoņu kvadrātmetru platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas saviem spēkiem evakuējās 24 cilvēki. Pēc pusotras stundas darbs notikuma vietā noslēdzās.

Pulksten 13.50 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Valdeķu ielu Rīgā, kur desmitstāvu dzīvojamās mājas trešā stāva dzīvoklī dega lodžija un istaba piecu kvadrātmetru platībā. Pirms VUGD ierašanās no dzīvokļa bija evakuējies cilvēks, kurš cieta ugunsgrēkā. No blakus esošā dzīvokļa glābēji evakuēja divus cilvēkus. Pulksten 15.34 darbs notikuma vietā noslēdzās.

Naktī uz sestdienu pulksten 4.27 glābēji saņēma izsaukumu uz Šķērsu ielu Kuldīgā, kur divstāvu dzīvojamās mājas pagrabstāvā dega izgrābtie izdedži no apkures katla un divi ūdens filtri divu kvadrātmetru platībā. No ēkas saviem spēkiem evakuējās trīs cilvēki, no kuriem viens nodots NMPD mediķiem. Pulksten 5.27 darbs notikuma vietā noslēdzās.