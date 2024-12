Ik gadu Jaunā gada svinības aizēno nopietni negadījumi, kuros cilvēki gūst smagas traumas gan ceļu satiksmē, gan svētku uguņošanas laikā. Šādas situācijas visbiežāk izraisa neapdomīga rīcība ar pirotehniku un pārmērīga alkohola lietošana. Lai svētku prieks nepārvērstos traģēdijā, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ( VUGD ), Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests ( NMPD ) un Valsts policija (VP) uzsver atbildīgas rīcības nozīmi un aicina iedzīvotājus atturēties no alkohola lietošanas, portālu "Delfi" informēja dienestos.

NMPD, VP un VUGD atgādina – nevērība un vieglprātība var izraisīt neatgriezeniskas sekas – no smagām traumām līdz dzīvības zaudēšanai, no apdegušām sadzīves mantām līdz uguns liesmu izpostītiem īpašumiem u.tml. Tāpēc dienesti aicina ikvienu plānot savas svinības ar mērenību, būt atbildīgiem par savu un citu drošību, kā arī atturēties no pārmērīgas alkohola lietošanas. Atcerieties – svētki ir jāsvin atbildīgi, lai tie nepārvērstos par traģēdiju.