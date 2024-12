"Mēs katrs esam daļa no kā lielāka – Latvija veidojas no tās cilvēkiem, viņu sapņiem un viņu darbiem," tā gadumijas uzrunā uzsvēra Ministru prezidente Evika Siliņa , novēlot turēt "sirdī vissvarīgākās vērtības – ticību, cerību un mīlestību". Tas dos spēku gādāt par mūsu galveno dārgumu – valsti, kas ir mūsu mājas.

Turpinot uzrunu, viņa sacīja: "Latvieši ir talantīgi, stipri un drosmīgi. No ārzemju kolēģiem saņemu apbrīnas pilnas atsauksmes par Latviju – mums ir pieejami augsti attīstīti digitāli risinājumi, mums ir pasaules līmeņa sasniegumi zinātnē, medicīnā, kultūrā un kino. Spoži ir arī mūsu rezultāti sportā. Mums, latviešiem, ir gara spēks tiekties uz izcilību."

Gadumijas uzrunā Ministru prezidente uzsvēra, ka valdības galvenais uzdevums ir strādāt cilvēku labā, tāpēc nākamgad valdība turpinās pilnveidot valsts iestāžu darbu, lai padarītu to tuvāku cilvēkiem. Ministru prezidente arī pateicās ikkatram, kurš "dienu no dienas ir stiprinājis mūsu mājas – Latviju, padarot to drošāku, krāšņāku un pārticīgāku".