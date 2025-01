No šodienas stājas spēkā aizliegums Latvijas tirgū pārdot elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumus un tabakas aizstājējproduktus, kas satur aromatizētājus, turklāt turpmāk visa veida tabakas izstrādājumus drīkstēs pirkt no 20 gadu vecuma.

VID arī noteiktas tiesības konfiscēt no trešajām valstīm komerciālos pasta sūtījumos nosūtītus tabakas izstrādājumus, tabakas aizstājējproduktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un to uzpildes tvertnes, kuru saņēmējs ir fiziskā persona.

Tāpat VP un pašvaldības policijai kontrolēs to, ka šo produktu iegādei netiek izmantoti distances līgumu, ka šie produkti netiek pārdoti personām, kuras nav sasniegušas atbilstošu vecumu un ka smēķēšana nenotiek aizliegtās vietās. Daļa no šī regulējuma jau bija spēkā.

Likumā arī pastiprināti sodi par tabakas produktu aprites pārkāpumiem. Par tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai to uzpildes tvertņu pārdošanu personām, kuras ir jaunākas par 20 gadiem, piemēros naudas sodu pārdevējam no 280 līdz 700 eiro, bet juridiskajai personai – no 700 līdz 7100 eiro. Līdz šim par šo produktu pārdošanu 18 gadus nesasniegušām personām pārdevējam varēja piemērot sodu no 280 līdz 350 eiro, bet juridiskajai personai - no 700 līdz 1400 eiro.