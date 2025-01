Galvenās izmaiņas skars tos vēlētājus, kuri vēlēsies kādu no kandidātiem īpaši izcelt, vai arī pret kādu no kandidātiem izvēlētajā sarakstā paust negatīvu attieksmi. Līdz šim bija pierasts, ka kandidātus, kurus konkrētais balsotājs īpaši atbalsta, varēja atzīmēt ar "+" zīmi, bet nevēlamos – izsvītrot. Atbilstoši jaunajam vēlēšanu zīmes modelim, līdzās katra kandidāta vārdam būs divi dažādu krāsu lauciņi, un vēlētājs varēs aizkrāsot vienu - zaļi krāsoto lauciņu, ja īpaši atbalstīs kādu kandidātu, vai arī aizkrāsot otru – sarkani krāsoto lauciņu, ja konkrētais kandidāts šķitīs nepieņemams.

Jau ziņots, ka kandidātu sarakstus gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās varēs iesniegt no 19. marta līdz 8. aprīlim.

Par saraksta iesniegšanu būs jāmaksā 15 eiro drošības nauda par katru ievēlējamo deputātu neatkarīgi no sarakstā ietverto kandidāta skaita. Šī nauda nonāks speciālā domes vēlēšanu komisijas depozīta kontā.

Kandidātu sarakstu pieņemšanu un pārbaudi organizēs konkrētās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs. Attālināti iesniegtu kandidātu sarakstu un tam pievienotos dokumentus pārbaudīs vienas dienas laikā no to saņemšanas brīža, bet klātienē iesniegtos pārbaudīs to iesniegšanas brīdī.