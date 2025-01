Rīgā turpinās spēlfilmas "Humint" filmēšana, tāpēc janvārī galvaspilsētā plānoti satiksmes ierobežojumi, "Delfi" informēja pašvaldībā.

No svētdienas, 5. janvāra, līdz otrdienai, 7. janvārim, filmēšanas darbi noritēs uz Mīlgrāvja tilta, Rīgas kuģu būvētavā, Gāles ielā un Vecāķu prospektā. Piektdien, 10. janvārī, filmēšanas darbi noritēs Daugavpils ielā, savukārt sestdien, 11. janvārī – Stabu ielā. No piektdienas, 10. janvāra, līdz svētdienai, 12. janvārim, filmēšanas darbi noritēs Lāčplēša ielā un Avotu ielā. Savukārt no piektdienas, 17. janvāra, līdz sestdienai, 18. janvārim – uz Vanšu tilta, Matīsa ielā, Tērbatas ielā un Noliktavas ielā.

No svētdienas, 5. janvāra, pulksten 12 līdz trešdienas, 8. janvāra, pulksten 5 Gāles ielā slēgs transportlīdzekļu satiksmi. Piektdien, 10. janvārī, no pulksten 6.30 līdz pulksten 12 transportlīdzekļu satiksmi slēgs Daugavpils ielas posmā no Kalupes ielas līdz Jēkabpils ielai. Savukārt naktī no piektdienas, 17. janvāra, uz sestdienu, 18. janvāri, (no pulksten 21 līdz pulksten 04 ) transportlīdzekļu satiksmi abos virzienos slēgs uz Vanšu tilta, posmā no Noliktavas ielas līdz Slokas ielai.

Filmēšanas darbu laikā daudzviet pilsētā aizliegs arī transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu.

No sestdienas, 4. janvāra, pulksten 18 līdz trešdienas, 8. janvāra, pulksten 5 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu aizliegs Gāles ielā. No ceturtdienas, 9. janvāra, pulksten 15 līdz piektdienas, 10. janvāra, pulksten 12 apstāšanās un stāvēšanas liegums būs spēkā Daugavpils ielas posmā no Kalupes ielas līdz Jēkabpils ielai (abās ielas pusēs), teritorijā pie ēkas Daugavpils ielā Nr. 49A un pie ēkas Daugavpils ielā Nr. 49.

No 9. janvāra pulksten 18 līdz pirmdienas, 13. janvāra, pulksten 6 transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas liegums būs spēkā Avotu ielas posmā no Lāčplēša ielas līdz ēkai Avotu ielā Nr. 17 (ieskaitot), izņemot preču piegādes autostāvvietas, un Lāčplēša ielas posmā no Avotu ielas līdz ēkai Lāčplēša ielā Nr. 57 (ieskaitot), izņemot preču piegādes un invalīdu autostāvvietas.

Sestdien, 11. janvārī, no pulksten 12 līdz pulksten 23 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu aizliegs Stabu ielas posmā no ēkas Stabu ielā Nr. 54 (ieskaitot) līdz ēkai Stabu ielā Nr. 60.

No piektdienas, 17. janvāra, pulksten 9 līdz sestdienas, 18. janvāra, pulksten 9 transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas liegums būs spēkā Noliktavas ielas (abās pusēs) posmā no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Muitas ielai, izņemot invalīdu autostāvvietu. Savukārt no 17. janvāra pulksten 12 līdz 18. janvāra pulksten 6 – Tērbatas ielā pie ēkas Tērbatas ielā Nr. 65. Tāpat svētdien, 18. janvāri, no pusnakts līdz pulksten 6 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu aizliegs Matīsa ielas (nepāra numuru pusē) posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz Tērbatas ielai.

Ēku īpašnieki, apsaimniekotāji un iedzīvotāji aicināti filmēšanas norises laikā zemāk norādītajās vietās un laika periodos neveikt būvdarbus, ēku fasāžu remontdarbus un redzamās vietās nenovietot atkritumu konteinerus, kas varētu traucēt filmēšanas norisi.

No sestdienas, 4. janvāra, līdz trešdienai, 8. janvārim, uz Mīlgrāvja tilta, posmā no Ezera ielas līdz Vecāķu prospektam, Vecāķu prospekta posmā no Mīlgrāvja tilta līdz Gāles ielai un visā Gāles ielas garumā.

Piektdien, 10. janvārī, Daugavpils ielas posmā no Jēkabpils ielas līdz Kalupes ielai un Kalupes ielas posmā no Kalupes ielai Nr. 10 līdz Daugavpils ielai. Tāpat no 10. janvāra līdz 13. janvārim Lāčplēša ielas posmā no Avotu ielas līdz Lāčplēša ielai Nr. 63.

No 17. janvāra līdz 18. janvārim uz Vanšu tilta, posmā no Citadeles ielas līdz Slokas ielai, Matīsa ielas posmā no Matīsa ielas Nr.13 līdz Matīsa ielai Nr. 6 un Tērbatas ielas posmā no Tērbatas ielas Nr. 65 līdz Tērbatas ielai Nr. 72.

Jau ziņots, ka līdz martam Rīgā plānota vērienīgas asa sižeta spiegu filmas "Humint" uzņemšana.

