Saskaņā ar ZVA līdz 3.janvārim apkopotajiem datiem zāļu ražotāji lielākajai daļai jeb vairāk nekā 3000 recepšu zāļu deklarēto cenu nav mainījuši. Šīs zāles veido 84% no visām zālēm. 4% gadījumu deklarētās zāļu cenas samazinātas, un tās visas ir recepšu zāles.

ZVA dati liecina, ka pērn ražotāju deklarēto zāļu cenu izmaiņas bijušas līdzīgas kā iepriekšējos gados. Zāļu ražotāji no kopumā 3547 recepšu medikamentiem pērn cenu paaugstinājuši 287 recepšu medikamentiem, bet samazinājuši 209 recepšu medikamentiem.

Savukārt 2023.gadā ražotāja cena paaugstināta 399 no kopumā 3696 recepšu medikamentiem. Zāļu ražotāji 2023.gadā cenu samazinājuši 245 recepšu medikamentiem.

Jau ziņots, ka no šī gada ražotājs zāļu cenu drīkstēs paaugstināt ne biežāk kā vienu reizi 12 mēnešu laikā. To paredz valdībā apstiprinātās izmaiņas Ministru kabineta "Noteikumos par zāļu cenu veidošanas principiem".

No šī gada recepšu zālēm, kuras tiks izplatītas arī Lietuvā vai Igaunijā, ražotāja cena nedrīkstēs pārsniegt tādu pašu recepšu zāļu zemāko deklarēto cenu bez pievienotās vērtības nodokļa kā minētajās valstīs. Cenu atbilstību cenām Lietuvā un Igaunijā apliecinās zāļu ražotājs, reģistrācijas apliecības īpašnieks vai tā pilnvarotais pārstāvis, deklarējot zāļu cenu.

Turpmāk zālēm vairs nebūs divas dažādas lieltirgotavas un aptiekas cenas atkarībā no zāļu izsniegšanas - kompensācijas sistēmas ietvaros vai ārpus tās. Savukārt zālēm, kas tiks iepirktas saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, kā arī valsts kompensējamo zāļu sarakstā iekļautajām zālēm cena būs deklarējama tādā pašā kārtībā kā pārējām zālēm.

Ja zāles būs izslēgtas no Latvijas Zāļu reģistra, atlikušo zāļu krājumu iztirgošanai būs jāpiemēro pēdējā paziņotā ražotāja cena vai pārdevēja piedāvātā cena atkarībā no tā, kura no tām ir zemākā.